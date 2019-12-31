Новогоднее поздравление Путина увидели жители Дальнего Востока

Президент Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением, обращение уже увидели жители Дальнего Востока, где Новый год наступил в 15:00 по московскому времени.

Президент заметил, что Россия живет в бурное и противоречивое время, но россияне могут сделать все, чтобы страна успешно развивалась, а жизнь менялась к лучшему. По его словам, от «усилий и вклада каждого» зависит настоящее и будущее России.

«Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство - основа достижения любых самых высоких целей», - сказал Путин.

По его мнению, эти ценности передали нынешнему поколению предки – «героическое, несгибаемое поколение победителей». Путин напомнил, что в 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Затем Путин сделал упор на семейные традиции россиян. По его словам, жители страны стремятся «сделать для других что-то важное, полезное, помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке, порадовать их подарками и вниманием», и в том волшебство Нового года.

Светлые новогодние чувства живут в нас и возвращаются, когда мы обнимаем любимых, готовим сюрпризы для родных, наряжаем елку, сказал Путин. У каждой семьи свои традиции празднования, но всех объединяет атмосфера добра и заботы, считает президент.

Это 16-е новогоднее обращение Путина к россиянам на посту президента.