Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с наступающим Новым годом

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров поздравляют петербуржцев с Новым годом, обращение опубликовано на сайте ЗакСа.

Беглов и Макаров заявили, что в 2019 году был серьезно повышен «уровень социальной защищенности петербуржцев», «достойно» отмечена 75-я годовщина снятия блокады Ленинграда. В заявлении говорится, что в 2019 году было открыто «рекордное для последних десятилетий» количество детских садов, школ и медучреждений.

Также Беглов и Макаров напомнили, что на берегу Малой Невы на месте, где собирались строить судебный квартал, появится «Арт-Парк». При этом в начале декабря Беглов в ответ на запрос депутата Бориса Вишневского заявлял, что оснований отменять разрешение, выданное на строительство судебного квартала, пока нет.

Губернатор и спикер ЗакСа отметили, что за год в Петербурге открылись три новые станции метро на Фрунзенском радиусе, был построен новый съезд ЗСД на севере.

«Дорогие друзья! Пусть счастливое число 2020 принесет вам и вашим близким удачу, наполнит дома теплом и уютом! Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и успехов во всем!» - заявили Беглов и Макаров.

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