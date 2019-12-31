СМИ: Автор сообщений о бомбах в судах Петербурга и Москвы живет в Киеве

Автором множества сообщений о минированиях в Москве и Петербурге может быть клиент криптобиржи WEX, который живет на Украине, пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники.

По данным издания, организатора отправки сообщений могут звать Сергей, и он живет в Киеве. Сообщается, что на бирже WEX у него «зависли» около 120 биткоинов. Именно эту сумму постоянно требовали перевести авторы рассылки с угрозами от предпринимателя Константина Малофеева. По одной из версий, близкие к последнему структуры имели отношение к бирже некоторое время, сам Малофеев всегда это отрицал.

Сообщения поступали по электронной почте, отправлялись они через почтовые сервисы Protonmail или Startmail, которые позволяют максимально сохранить анонимность. Источники в мэрии Москвы сообщили, что сообщения поступали с территории Украины.

Обратило издание внимание и на косвенные признаки. Так, в одном из писем упоминался пользователь «Закупился Нахаях». Это сленговое слово трейдеров, означающее покупку активов по максимально возможной цене. Присказка имеет нецензурное продолжение, предрекающее убытки такому трейдеру. Отправителем еще одного письма был «Егор Курбанголеев» - это отсылка к пользователю биржи-предшественницы WEX ВТС, который в 2017 году заявлял, что у него на бирже зависли 139 биткоинов.

Телеканал «Дождь» пытался связаться с автором писем через один из известных адресов, тот в ответе использовал выражене «рагуль православный». Слово «рагуль» означает необразованного сельского жителя. Би-би-си выяснил при анализе соцсетей, что это слово обычно используют жители Украины. К тому же единственным будним днем без массовых эвакуациях было 25 декабря. Этот день на Украине – нерабочий, отмечается Рождество.

Массовые эвакуации захлестную Москву и Петербург с 28 ноября. Каждый день были вынуждены эвакуироваться суды, школы, торговые центры, получали угрозы и медицинские учреждения. Во всех случаях тревога была ложной.