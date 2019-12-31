В центре Москвы задержали несколько десятков человек после пикетов

В Москве на Тверской улице правоохранители задержали более 30 человек, сообщает «ОВД-Инфо».

Первым оказался задержан Темуужин Самбуудаваагийна, стоявший в одиночном пикете. Он стоял у входа на новогоднее мероприятие с плакатом, призывающим освободить политзаключенных. У активиста проверили документы и отпустили.

После этого полицейские задержали стоявшую в одиночном пикете девушку, а затем – людей, подошедших к автозаку. Среди задержанных оказалась также редактор студенческого журнала DOXA Мария Безверхая. DOXA сообщает, что в автозаке оказались также иностранные граждане.