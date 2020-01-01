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13:44

Во Владивостоке сгорел символ года за 677 тысяч рублей

фото ЗакС политика Во Владивостоке сгорел символ года за 677 тысяч рублей

Во Владивостоке сгорела фигура мыши на главной площади за 677 тысяч рублей, передает ИА PrimaMedia.

Ранее в фигуру врезался водитель на автомобиле Subaru и разбил ее. Возбуждено административное дело об оставлении места ДТП, виновнику предстоит компенсировать ущерб, передает РИА «Новости». Взамен разбитой 27 декабря на площади установили новую фигуру.

Предположительно, фигура сгорела от попавшей в нее петарды, сообщили в мэрии Владивостока. Пока остатки мыши продолжают лежать на месте массовых гуляний.

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