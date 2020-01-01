Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал

16:57

Единороссы в МО "Нарвский округ" сфотографировались для газеты без независимых депутатов

фото ЗакС политика Единороссы в МО "Нарвский округ" сфотографировались для газеты без независимых депутатов

Депутаты МО «Нарвский округ» от «Единой России» провели внеочередное заседание без независимых депутатов и сделали групповое фото, попавшее на передовицу муниципальной газеты, сообщил ЗАКС.Ру депутат округа от Партии роста Виталий Грязнов.

По его словам, депутаты провели 4 декабря заседание, где рассмотрели бюджет во втором чтении, и согласно регламенту, следующее заседание должно было состояться не позднее, чем через неделю. Грязнову на вопрос о дате нового заседания сообщали, что оно, скорее всего, состоится 25 декабря.

Накануне этой даты депутат встретился с жителями округа, и на ней спросил главу МО «Нарвский округ» Александра Каптуровича, состоится ли заседание. В ответ Каптурович рассказал, что внеплановое заседание уже прошло 6 декабря.

Заседание прошло в отсутствие двух независимых депутатов: Грязнова и Анны Каруличевой. По словам Грязнова, Каптурович объяснл это тем, что им якобы звонили, но так и не дозвонились.

«Хотя это неправда, так как уведомляют [о дате заседания] они всегда по электронной почте, а телефон у меня доступен 24/7. Звонков и сообщений не было», - пояснил Грязнов.

Депутат заметил, что в любом случае бюджет был бы принят, поскольку у «единороссов» в муниципалитете большинство (8 из 10 депутатов). Когда вышел новый номер газеты «Нарвский округ», то независимые депутаты решили, что их не пригласили специально, чтобы их не было на снимке. Они собираются подать жалобу в суд.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:51 Рабочие "Метростроя" не получили долги по зарплате из-за технической ошибки

16:57 Муниципал: Единороссы в МО "Нарвский округ" сфотографировались для газеты без независимых депутатов

15:56 В МВД рассказали о новом порядке регистрации автомобилей

14:33 Путин присвоил звание генерал-майора замначальника петербургского МВД

13:44 Во Владивостоке сгорел символ года за 677 тысяч рублей

31 декабря 2019, 18:48 Коллегия по жалобам на прессу нашла нарушения в сюжете "России 24" о Вишневском

31 декабря 2019, 18:17 В центре Москвы задержали несколько десятков человек после пикетов

31 декабря 2019, 17:43 СМИ: Автор сообщений о бомбах в судах Петербурга и Москвы живет в Киеве

31 декабря 2019, 16:40 Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с наступающим Новым годом

31 декабря 2019, 15:34 Новогоднее поздравление Путина увидели жители Дальнего Востока

31 декабря 2019, 14:55 Песков назвал слухи о теракте в Магнитогорске вбросом из-за рубежа

31 декабря 2019, 14:21 Муниципал: Из устава МО "Ланское" убрали пункт о назначении муниципальных выборов судом

31 декабря 2019, 13:29 Путин остался главной политической медиаперсоной года

31 декабря 2019, 12:58 ЮНЕСКО отказалось признать новогодние застолья в России культурным наследием

31 декабря 2019, 12:20 РКН в шестой раз отказался зарегистрировать СМИ Дмитрия Гудкова

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru