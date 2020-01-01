Единороссы в МО "Нарвский округ" сфотографировались для газеты без независимых депутатов

Депутаты МО «Нарвский округ» от «Единой России» провели внеочередное заседание без независимых депутатов и сделали групповое фото, попавшее на передовицу муниципальной газеты, сообщил ЗАКС.Ру депутат округа от Партии роста Виталий Грязнов.

По его словам, депутаты провели 4 декабря заседание, где рассмотрели бюджет во втором чтении, и согласно регламенту, следующее заседание должно было состояться не позднее, чем через неделю. Грязнову на вопрос о дате нового заседания сообщали, что оно, скорее всего, состоится 25 декабря.

Накануне этой даты депутат встретился с жителями округа, и на ней спросил главу МО «Нарвский округ» Александра Каптуровича, состоится ли заседание. В ответ Каптурович рассказал, что внеплановое заседание уже прошло 6 декабря.

Заседание прошло в отсутствие двух независимых депутатов: Грязнова и Анны Каруличевой. По словам Грязнова, Каптурович объяснл это тем, что им якобы звонили, но так и не дозвонились.

«Хотя это неправда, так как уведомляют [о дате заседания] они всегда по электронной почте, а телефон у меня доступен 24/7. Звонков и сообщений не было», - пояснил Грязнов.

Депутат заметил, что в любом случае бюджет был бы принят, поскольку у «единороссов» в муниципалитете большинство (8 из 10 депутатов). Когда вышел новый номер газеты «Нарвский округ», то независимые депутаты решили, что их не пригласили специально, чтобы их не было на снимке. Они собираются подать жалобу в суд.

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