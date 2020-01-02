На депутата-борца из Якутии завели дело об избиении подчиненного

Управление Следственного комитета по республике Саха возбудило уголовное дело в отношении депутата регионального госсобрания (Ил Тумэн) Виктора Лебедева из-за избиения своего подчиненного.

Конфликт произошел 19 декабря. По версии следствия, Лебедев, возглавляющий нефтегазовую компанию «Саханефтегазсбыт», в ходе конфликта в служебном кабинете ударил подчиненного, сломав ему при этом нос. У пострадавшего также диагностировали ссадины и гематомы. Причиной конфликта называют разногласия в сфере трудовых правоотношений.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Займется делом отдел по расследованию особо важных дел регионального СК.

Лебедев – депутат Госсобрания Якутии от «Единой России». Он – заслуженный мастер спорта по вольной борьбе, шестикратный чемпион России и двухкратный чемпион мира. Завершил спортивную карьеру в 2017 году, после этого стал замдиректора «Саханефтегазсбыта», а в 2019-м был назначен гендиректором.