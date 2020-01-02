Миллиардер посетовал на низкие зарплаты и пенсии россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что невозможно увеличить ВВП России без увеличения доходов населения, которые находятся на низком уровне, пишет Forbes.

«Доходы населения сейчас очень низкие, а увеличение ВВП без увеличения доходов населения в принципе невозможно. Средняя пенсия в стране сегодня в районе $200, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая. Без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что выпущенные товары и услуги просто некому будет продать», - сказал Агаларов, говоря о прогнозах на новый 2020-й год.

При этом он обратил внимание, что «администрирование со стороны налоговых органов» хорошо налажено. «Собираемость налогов растет, при этом само налоговое бремя достаточно высокое», - заметил Агаларов.

По его словам, в 2020 году станет понятно, что предусмотренное законодательством налоговое бремя «невыполнимо и с ним что-то надо делать».

«И чем раньше на это обратят внимание — на то, что налоговую нагрузку надо снижать, — тем лучше будут результаты», - заключил Агаларов.