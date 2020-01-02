Солженицын не получил Нобелевскую премию в 1969 году из-за "трагических последствий" для него

Александр Солженицын был одним из кандидатов на Нобелевскую премию по литературе в 1969 году, однако комитет не присудил ее писателю, опасаясь последствий для него, передает ТАСС.

Шведская академия опубликовала архивные документы: списки номинантов традиционно держатся в секрете в течение 50 лет. Присудить Солженицыну премию предлагали два профессора Калифорнийского университета: Яков Малкиель и Дензел Карр. В письме Малкиель указывал, что премию писателю следует присудить за все его творчество, а не за отдельно взятое произведение. Он называл Солженицына «по- настоящему великой фигурой в современной славянской литературе» после смерти Бориса Пастернака, «настоящим мастером русской прозы», который великолепно соединяет «сложную современность с вековыми традициями русского языка».

Комитет поддержал «высокую оценку» Солженицина и заметил, что в английском переводе его роман «на общественно значимую тему» является «одним из наиболее выдающихся событий в европейской литературе последних лет». О каком романе идет речь – не уточняется. В 1968 году в США и Западной Европе был опубликован роман «В круге первом».

«К сожалению, со всей очевидностью получение им [Солженицыным] заслуженной награды имело бы в этом случае трагические последствия для самого писателя, такие же, как при награждении Нобелевской премией Пастернака. Комитет искренне сожалеет, что из-за этого не может поддержать предложение», - заявили в Нобелевском комитете.

В 1970 году Солженицын все же стал лауреатом Нобелевской премии. Ее ему присудили за «нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы».