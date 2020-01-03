Лимонов определил тройку людей, не достойных внимания СМИ по итогам 2019 года

Писатель и политик Эдуард Лимонов выделил трех героев 2019 года, которые оказались для него переоцененными и незаслуженно часто упоминались в российских медиа. Номером один в этом списке стал новый президент Украины Владимир Зеленский ("безвольный и банальный").

Второе непочетное место досталось скандинавскому подростку Грете Тунберг, прославившейся на весь мир своими экологическими выступлениями.

Наконец, летняя акция солидарности, связанная с журналистом Иваном Голуновым, едва не получившим срок за подброшенные наркотики, главного другоросса тоже не устраивает.

"У него видос повреждённый и помятый. Может, за это и приглянулся полицейским. Но за помятого было кому вступиться. Выгородили. Я бы на месте полицейских подумал бы то же, что и они подумали", - написал литератор о Голунове в "Живом журнале".

Все трое, по мнению Лимонова, не должны были столь заметно фигурировать в новостях.