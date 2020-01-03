В петербургском Роспотребнадзоре рассказали об опасностях, таящихся в банкнотах

Петербургское управление Роспотребнадзора выступило с заявлением, в котором объясняется вред от соприкосновения рук и денежных купюр. Апеллирует заявление, на которое ссылается "Интерфакс", к изысканиям ученых.

"Вирус гриппа сохраняется на них до двух недель. Поэтому деньги в некоторых странах печатают на бумаге с антисептическими свойствами. В Японии деньги стирают при 200 градусах в специальной стиральной машине", - гласит сообщение ведомства.

Заболеть гриппом лучше всех остальных существ "помогает" человеку домашняя свинья, контактирующая со многими разносчиками этой заразы, отметили в Роспотребнадзоре.