Исследование выявило города, где обильнее всего матерятся

Финансовый университет, функционирующий при правительстве, опубликовал доклад-исследование, посвященный употреблению обсценной лексики в городах с численностью населения свыше 250 тысяч человек. На его показатели ссылается "Российская газета".

Согласно научной работе, чаще всего к ненормативным словам прибегают в Сургуте, Нижневартовске, Владивостоке, Хабаровске и Новосибирске. Напротив, реже всего матерятся в Петербурге, Вологде, Петрозаводске, Химках и Чебоксарах.

В исследовании обращается внимание на то, что города с наибольшим использованием матерной лексики отличаются некачественными дорогами и в целом низким уровнем жизни. Кроме того, их жители склонны пренебрегать заботой о собственном здоровье.

В свою очередь, в категории городов, более привычных к конвенциальному межличностному общению, отмечается высокий уровень потребления.