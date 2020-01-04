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4 января, 10:30

Зюганов винит "либералов во власти" в налоге на быстрые банковские платежи

фото ЗакС политика Зюганов винит "либералов во власти" в налоге на быстрые банковские платежи

Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался о практике быстрых банковских платежей - а именно, налога с них. В своем воззвании 75-летний человек попытался выразить заботу о "простых людях", что следует из сообщения пресс-службы его политической организации. Зюганов выступает против комиссии, установленной Центральным банком и касающейся рядовых граждан - за новую услугу.

"Банки, по всей видимости, переложат свои издержки на граждан России. Таким образом, для россиян данное нововведение обернётся не чем иным, как дополнительной платой за возможность перевода денег по номеру телефона", - приводятся слова политика.

По мнению лидера парламентских коммунистов, некие либералы во власти, что для него символизирует описываемый пример, обнаглели и пустились "во все тяжкие".

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