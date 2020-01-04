Вишневский настаивает на том, что для роста цен на проезд нет "экономического обоснования"

Тема повышения цен на проезд в общественном транспорте в очередной раз побудила лидера петербургского "Яблока" Бориса Вишневского на публичное высказывание. В новейшем посте в Telegram-канале он с приведением цифр и фактов демонстрирует, как менялся уровень цены за последние пять лет, подчеркивая, что за этот период цена возросла на 77 процентов.

"Официальная инфляция за эти же годы по данным Росстата - 27%. Когда рост тарифов втрое превышает уровень инфляции, это означает, что для него нет никакого экономического обоснования. Единственное обоснование - стремление вынуть деньги из карманов пассажиров", - отмечает депутат ЗакСа.

По мнению Вишневского, в столь неразумном, с его точки зрения, подходе к бюджетному планированию повинна политическая монополия "Единой России", существующая в городе.

Напомним, что с 1 января проезд в метрополитене подорожал с 45 до 55 рублей, а проезд в наземном транспорте - с 40 до 50 рублей. Против данной меры граждане протестовали на площади Ленина.

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