Правила вступления в брак планируют изменить к 2021 году

В России в ближайшие два года собираются изменить правила вступления в брак. Инициативу, на которую ссылается информагентство REGNUM, предложило Министерство юстиции. Речь идет о возрасте, с которого гражданам дается возможность заключать брачные отношения.

Эксперты, к которым апеллирует издание, утверждает, что новые правила позволят повсеместно вступать в брак в более младшем возрасте, чем это дозволено сегодня.

Суть юридической коллизии состоит в том, что в разных регионах действуют разные правила, дающие основания для создания семьи до 18 лет. Предполагается, что новые поправки к Семейному кодексу унифицируют их.