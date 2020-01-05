Белковский порассуждал о влиянии поваров на Путина

Политолог Станислав Белковский подверг анализу фигуру бизнесмена Евгения Пригожина, которого в СМИ принято позиционировать как предполагаемого личного повара президента Владимира Путина. Здесь, в представлении публициста, чрезвычайно важна сама специфика профессии и историческое влияние ее на российского правителя. По сведениям аналитика, родной дед Владимира Путина Спиридон Иванович занимался тем же самым, обслуживая окружение советских вождей Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Спиридон Иванович, в свою очередь, согласно рассуждению эксперта, приходился внуком царскому министру Путятину и служил при Николае I, который, уверен Белковский, является для Путина "ролевой моделью".

"Слишком много пересечений, не правда ли? Отсюда, собственно, и полная безнаказанность Евгения Пригожина во многих вопросах (не будем говорить в каких, это всем известно) и его огромные полномочия в деликатных и неформальных сферах — не только в питании высокопоставленных лиц", - произнес Белковский в эфире авторской радиопрограммы.

По словам политолога, царский министр Путятин, к опыту которого он апеллирует, занимался персидскими и иранскими вопросами, и это тоже каким-то образом можно связать с деятельностью Пригожина.