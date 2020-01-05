В Ленобласти поддержат работодателей, трудоустраивающих несовершеннолетних

Администрация Ленинградской области поддержит материально те организации, которые принимают на работу молодежь в возрасте от 14 до 18 лет, пишет сайт областного правительства.

Речь идет о государственных бюджетных и автономных учреждениях, дающих подросткам возможность работать в свободные от учебы часы. На соответствующие гранты из регионального бюджета уйдет 30 млн рублей.

Размер отдельных субсидий будет формироваться, исходя из условий труда и качества приобретаемых навыков. Впервые в Ленобласти такую мотивирующую работодателей систему ввели в ушедшем году, в котором им удалось трудоустроить 3,5 тысячи подростков.