Калининградца допросят по делу о реабилитации нацизма

Калининградца Николая Горелова вызвали на допрос в Следственный комитет в связи с возбужденным против него уголовным делом о реабилитации нацизма. Основанием для этого послужил пост "ВКонтакте", в котором он в издевательской форме анализировал непоследовательные, с его точки зрения, действия Красной армии в годы Второй мировой войны.

"[Текст] и о том, как культ 9 мая сейчас используется режимом для того, чтобы разжигать милитаристские настроения в обществе. Якобы все вышесказанное — неуважение к празднику 9 мая. Постановления пока нет, но решение уже принято", - приводит его комментарий "МБХ Медиа".

Максимальное наказание по статье 354.1 УК (реабилитация нацизма) - лишение свободы на три года.