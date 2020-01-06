Память о жительнице Киргизии, приютившей у себя в годы ВОВ детей, увековечат в Петербурге

На просторах Северной столицы появится монумент в честь Токтогон Алтыбасаровой из села Ак-Булак в Кыргызстане: в годы блокады Ленинграда женщина приютила у себя 150 детей, высланных из оккупированного города. Информацией поделился поэт Михаил Синельников с изданием "АКИpress".

Россиянин рассказал, что изначально вопрос об установке мемориала поднял заслуженный деятель культуры Киргизии Султан Раев.

"Меня трогают напоминания о том, что народы тогдашней большой страны были всё же одной большой семьей. Всё-таки я родился в семье, пережившей блокаду и позже, после моего рождения оказавшейся в Средней Азии. И там я нередко встречал многих светловолосых и сероглазых или голубоглазых подростков, приёмных детей в местных семьях", - делится воспоминаниями Синельников.

Информацию о готовящемся к реализации проекте подтвердил и сын Алтыбасаровой Марат Абдиев, уточнивший, что задумка принадлежит администрации Петербурга. Памятник, по его словам, будет изготовлен в Томске, эскиз уже готов. Открытие приурочат к празднествам по случаю 25-летия со Дня победы.