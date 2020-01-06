"Крепостные, холопы, кто ещё?": Жириновский одаривал людей деньгами на Красной площади Перманентный глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский устроил "аттракцион невиданной щедрости" на Красной площади: у стен Кремля политик раздавал всем желающим тысячерублевые купюры. Трансляция события велась в официальном Instagram лидера ЛДПР. Акт дарения Жириновский сопровождал порой довольно уничижительными комментариями. "Дети, инвалиды. Кто еще? Сироты, крепостные, холопы...", - не скупился либерал-демократ. Видео опубликовал Telegram-канал Readovka. Впрочем, официальный пост на просторах соцсети достаточно лаконичен. "Сегодня прогулялся по ярмаркам у ГУМа. Москва великолепно украшена, множество людей гуляют", - написал Жириновский, прикрепив к посту "нарядные" фотографии. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен