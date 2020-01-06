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14:31

Поклонская назвала "мерзким вирусом" идею поставить памятник Бандере на Украине

фото ЗакС политика Поклонская назвала "мерзким вирусом" идею поставить памятник Бандере на Украине

Федеральный парламентарий Наталья Поклонская высказалась резко против идеи поставить памятник лидеру запрещенной в РФ Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере в Конотопе - небольшом городке, расположенном в 70 км от границы с Россией. Критическими заметками экс-прокурор Крыма поделилась в своем Telegram-канале.

Само намерение воздвигнуть монумент в память о скандальной политической фигуре она назвала "мерзким вирусом". По мнению Поклонской, такой "болезнью" могут страдать только сподвижники бывшего украинского президента Петра Порошенко. А лечится такое заболевание лишь "госпитализацией на 3-4 года строгого режима".

"Конечно, эти бредовые идеи не имеют никакого отношения к обычным украинцам: что в Киеве, что в Кривом Роге, что в Донецке люди знают правду и ненавидят всю эту бандеровскую шваль", - резюмировала депутат.

С идеей поставить памятник Бандере выступил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. В годы ВОВ Бандера, напомним, сотрудничал с нацистской Германией, а его соратники воевали против красноармейцев. Между тем, в 2019 году день рождения этой спорной исторической персоны было включено Верховной Радой в список памятных дат и юбилеев.

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