Поклонская назвала "мерзким вирусом" идею поставить памятник Бандере на Украине

Федеральный парламентарий Наталья Поклонская высказалась резко против идеи поставить памятник лидеру запрещенной в РФ Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере в Конотопе - небольшом городке, расположенном в 70 км от границы с Россией. Критическими заметками экс-прокурор Крыма поделилась в своем Telegram-канале.

Само намерение воздвигнуть монумент в память о скандальной политической фигуре она назвала "мерзким вирусом". По мнению Поклонской, такой "болезнью" могут страдать только сподвижники бывшего украинского президента Петра Порошенко. А лечится такое заболевание лишь "госпитализацией на 3-4 года строгого режима".

"Конечно, эти бредовые идеи не имеют никакого отношения к обычным украинцам: что в Киеве, что в Кривом Роге, что в Донецке люди знают правду и ненавидят всю эту бандеровскую шваль", - резюмировала депутат.

С идеей поставить памятник Бандере выступил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. В годы ВОВ Бандера, напомним, сотрудничал с нацистской Германией, а его соратники воевали против красноармейцев. Между тем, в 2019 году день рождения этой спорной исторической персоны было включено Верховной Радой в список памятных дат и юбилеев.