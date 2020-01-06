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16:16

В Подмосковье найдены мертвыми начальник отдела "дочки" "Роскосмоса" и его брат

фото ЗакС политика В Подмосковье найдены мертвыми начальник отдела "дочки" "Роскосмоса" и его брат

В посёлке Биокомбинат Щёлковского района Подмосковья обнаружен мертвым руководитель одного из подразделений государственной корпорации "Роскосмос" Сергей Хайкин, информирует РБК, ссылаясь на источники в ГУ МВД по региону.

По сведениям РЕН ТВ, рядом с Хайкины найдено тело его брата.

В свою очередь СК, не называя имён, известил, что в посёлке Биокомбинат обнаружены труп мужчины 36 лет с огнестрельным ранением груди и труп его 31-летнего брата с аналогичным ранением головы. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По предварительной версии Следкома, между братьями произошла ссора, после чего младший убил старшего и покончил с собой. 

UPD 16:40.

Несмотря на изложенное выше, в самом "Роскосмосе" заявили, что Хайкин не работает в компании.

"В связи с сообщениями в СМИ касательно убийства С. А. Хайкина сообщаем, что он не является сотрудником госкорпорации "Роскосмос", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы корпорации.

"Интерфакс" уточняет, что мужчина трудился в корпорации ВНИИЭМ - эта структура является "дочкой" "Роскосмоса".

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