Беглов выразил соболезнования семье онколога Андрея Павленко

Петербургский градоначальник Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким врача-онколога Андрея Павленко, скончавшегося после долгой борьбы с раком желудка.

"Сильный, мужественный человек, он до последних дней посвятил себя благородной профессии. Борясь с тяжелым недугом, он находил силы на своем личном опыте анализировать течение болезни и давать рекомендации коллегами и всему обществу как сделать более совершенной и эффективной систему оказания помощи онкологическим больным. Андрей Николаевич Павленко показал нам пример настоящего врача, человека и гражданина", - цитирует губернатора его пресс-служба.

Церемония прощания с онкологом прошла сегодня в Спасо-Преображенском соборе. Мероприятие посетили сотни человек, следивших за его судьбой.

Павленко ушел из жизни накануне, 5 января. Перед смертью он записал прощальное обращение, в котором попросил всех неравнодушных по возможности помогать его семье.

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