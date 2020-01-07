"Яблоко" открывает выставку в поддержку фигурантов дела "Сети"

12 января в офисе петербургского отделения партии "Яблоко" открывается документальная выставка, повествующая как о фигурантах дела "Сети"*, так и ходе всего судебного процесса, информируют "молодые яблочники".

Участники разбирательства, напоминают партийцы, уже "почти два года сидят в СИЗО по сфабрикованному делу", и за этот срок набралось, по их мнению, уже внушительное количество материалов, "подтверждающих абсурдность обвинения".

"Это не просто преследование активистов, это попытка власти заткнуть любой политический голос пытками и сроками. Мы не хотим, чтобы наше государство терроризировало россиян", - манифестируют "яблочники".

Кроме того, после открытия выставки будет организован круглый стол, участниками которого станут в том числе родители фигуранта дела Юлия Бояршинова, а также же адвокат Виктора Филинкова Виталий Черкасов, петербургский парламентарий Борис Вишневский, член аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге Ольга Штанникова.

Напомним, суды по делу "Сети" проходят на протяжении года параллельно в Петербурге и Пензе. Девять человек задержали за несколько месяцев до президентских выборов 2018 года, обвинив в участии в террористическом сообществе, которое якобы проводило тренировки, готовясь к нападениям на полицейских и представителей органов государственной власти. Обвиняемые утверждают, что играли в пейнтбол и проходили курс выживания в лесу.

* Организация признана террористической и запрещена в России

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.