Психически нездоровый гражданин "заминировал" метро и ЛАЭС

Минувшим днем петербургские правоохранители получили звонок от некоего гражданина, известившего о минировании станций городской подземки и террритории Ленинградской атомной электростанции, передает 78.ru.

Неизвестный заявил о якобы заложенных бомбах в метро, на ЛАЭС и общественном транспорте, при этом каких-либо дат и конкретных мест сообщено не было.

В результате оперативники отследили сигнал телефона, с которого был совершен тревожный звонок, и выяснили, что злоумышленник живет на Планерной улице. Прибыв на место, они обнаружили в квартире 70-летнего гражданина. После беседы выяснилось, что звонок он сделал, преследуя хулиганский умысел. Кроме того, мужчина стоит на учете в ПНД, поэтому его отправили на обследование в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова.

В ходе осмотра станций метро и ЛАЭС подозрительных объектов обнаружено не было. Эвакуация мест также не проводилась. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.