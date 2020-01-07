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13:05

Польша намерена запретить "российскую пропаганду", "очерняющую" историю страны

фото ЗакС политика Польша намерена запретить "российскую пропаганду", "очерняющую" историю страны

Власти Польши подготовили проект резолюции против "российской пропаганды", которая "очерняет" государства и его историю, известила у себя в Twitter вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска. 

"Мы должны выработать единые позиции в защиту доброго имени нашей страны!" - приводит перевод её заявления "Коммерсант".

Следует напомнить, что поводом для возникновения напряженности между Россией и Польшей стали высказывания Владимира Путина о дипломате Юзефе Липском, который занимал пост посла республики в Берлине в период с 1934 по 1939 год. Российский глава назвал этого человека как "сволочью" и "антисемитской свиньёй" за то, что тот обещал Адольфу Гитлеру поставить ему в Варшаве памятник за реализацию идеи о высылке евреев в Африку.

В свою очередь главный раввин Польши пояснил, что Путин апеллирует лишь к единственному документу - непосредственно к записке Липского о высылке евреев на южный континент. Религиозный деятель пояснил: "В то время, когда Третий Рейх изгнал тысячи польских евреев в 1938 году, дипломатические службы, в том числе лично посол Липский, предоставили поддержку. Обвинять его в антисемитизме, основанном на одном предложении, вырванном из контекста, крайне безответственно".

После заявлений Путина президент Польши Анджей Дуда отменил поездку на Всемирный форум памяти холокоста в Израиле, так как там присутствовал глава РФ.

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