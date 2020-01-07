Патриарх Кирилл считает закон о домашнем насилии пагубным влиянием Запада

Верховный владыка Русской православной церкви Патриарх Кирилл (Гундяев) полагает, что разработка закона о домашнем насилии - это попытка подвести жизнь в России под лекала Запада. Мыслями религиозный деятель поделился во время рождественского интервью на "России 1".

"Понятие „семейно-бытовое насилие“ - это нечто, заимствованное из-за рубежа. Принятие соответствующих законов в зарубежных странах создает в сознании наших законодателей некую зависимость от этих иностранных новаций", - уверен священнослужитель.

Любая сторонняя "интервенция" в семью опасна, отметил патриарх. В качестве примера он привел советские времена, когда различные инстанции - будь то участковый или партячейка - вмешивались в дела домочадцев. Именно подобное чрезмерное внимание и приводило в дальнейшем к разводам.

Решить любую проблему в семье способна только церковь, резюмировал деятель РПЦ.

Напомним, законопроект о профилактике домашнего насилия Совфед представил на обсуждение публики в ноябре. Опубликованный вариант незамедлительно вызвал критику как его противников, так и сторонников. Один из соавторов проекта, секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова заявила, что документ был отредактирован под давлением приверженцев традиционных семейных ценностей. В начале декабря в Петербурге прошел круглый стол, на котором обсуждался законопроект. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.

Домашнее насилие в России было декриминализовано в 2017 году. На данный момент побои, нанесенные близким родственникам, в том числе супругам и детям, в первый раз грозят административным штрафом от 5 до 30 тысяч рублей или арестом на 10-15 суток.

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