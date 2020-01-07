ЛДПР не узрела ничего предосудительного в раздаче Жириновским денег "холопам"

Пресс-секретарь руководителя ЛДПР Владимира Жириновского Александр Дюпин по прошествии более суток высказался о "благотворительно" акции, которую его начальник устроил во время праздничных гуляний на Красной площади.

Дюпин полагает, что растиражировавшие известие СМИ вырвали эпизод из общего контекста, намеренно "очерняя" образ лидера либерал-демократов. По его словам, парламентарий уже не единожды посещал различные ярмарки, повсеместно вызывая у людей лишь "радостные эмоции".

Деньги, подытожил Дюпин, политик начал раздавать только после того, как поступила соответствующая просьба.

"Никаких обиженных или оскорбленных этим людей не было", - цитирует заявление пресс-секретаря ТАСС.

Днем ранее Жириновский, гуляя в толпе на Красной площади, начал раздавать людям деньги, сопровождая действо следующими словами: "Дети, инвалиды. Кто еще? Сироты, крепостные, холопы...".