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10:40

В Иране разбился украинский "Боинг": все пассажиры погибли

фото ЗакС политика В Иране разбился украинский "Боинг": все пассажиры погибли

Ранним утром 8 января на территории Ирана, через некоторое время после вылета из аэропорта Тегерана, потерпел крушение самолёт Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся в Киев. 

По сведениям телеканала "Украина 24/7", на борту упавшего лайнера присутствовали 2 украинца и около 13 членов экипажа из Украины; остальными были иностранцы, в том числе, граждане Ирана (71), граждане Канады (73), Германии (4), Великобритании (3), Швеции (8), Афганистана (6). Таким образом, всего на борту было 177 человек. Все они погибли. Несколько источников сообщили, что большинство жертв - студенты, пользовавшиеся услугами украинских авиалиний из-за их бюджетности.

Официальный представитель аэропорта им. Хомейни известил, что, по предварительной версии, причиной аварии могло стать возгорание двигателя. Однако СМИ пишут, что самолет был новый, поэтому следует обстоятельно изучить и другие предположения - например, не исключается, что самолет мог быть случайным образом сбит ПВО Ирана, так как упал "Боинг" через некоторое время после того, как Иран нанес ракетный удар по военным базам США в Ираке. 

Украинский глава Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших. Он прервал свой визит в Оман и экстренно вылетел в Киев.

Обновлено 12:10.

Посольство Украины исключило версию теракта при крушении самолета, информирует РБК.

 

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