До осени Путин может упразднить в должности нескольких губернаторов

Не исключено, что в ближайшем полугодии Владимир Путин лишит своих постов нескольких наиболее непопулярных региональных управленцев, проведя очередную ротацию в губернаторском корпусе: в первую очередь процесс может затронуть глав регионов, в которых осенью 2020 года намечаются выборы. Предположениями поделились в разговоре с "Известиями" несколько политтехнологов.

Увольнения, уверены собеседники издания, не будут носить массовый характер.

Выборы новых губернаторов пройдут 13 сентября в Севастополе, в Татарстане и Чувашии, Краснодарском и Камчатском крае, Иркутской области, Еврейской автономной, Брянской, Ленинградской, Костромской, Смоленской, Архангельской, Пензенской, Тамбовской, Ростовской и Калужской областях.

Ранее, напомним, "Ведомости", ссылаясь на собственные источники, писали, что новая волна "губернаторопада" должна состояться уже грядущей весной. Ранее в Кремле приступили к комплексному аудиту общественно-политической ситуации в тех субъектах РФ, где намечаются выборы. Социологи, чиновники администрации президента, политтехнологи и политологи оценят общие настроения населения и изучат запрос на перемены.