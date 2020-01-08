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12:27

Росавиация просит авиакомпании прекратить полёты над Ираном и Ираком

фото ЗакС политика Росавиация просит авиакомпании прекратить полёты над Ираном и Ираком

Росавиация рекомендовала всем российским авиакомпаниям незамедлительно прервать полеты над воздушным пространством Ирака и Ирана, а также воздержаться от пересечения Персидского и Оманского заливов, передает ТАСС.

На данный момент также известно, что компания Air France запретила своим самолетам летать над обозначенными местами.

Кроме того, после ночной атаки Ирана по военным базам США американские власти аналогично ввели запрет на полёт гражданской авиации в регионе.

Сегодня ранним утром через некоторое время после вылета из аэропорта Тегерана потерпел крушение самолёт Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся в Киев. На борту находились 177 человек; в живых никто не остался. Власти Ирана полагают, что у борта могло произойти возгорание двигателя - именно это пока является приоритетной причиной трагедии.

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