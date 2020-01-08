"Вырвано из контекста": Жириновский объяснил, почему именовал граждан "холопами"

Неизменный руководитель либерал-демократов Владимир Жириновский спустя двое суток пояснил, отчего позволил себе обращаться к гражданам, которым раздавал в качестве презентов деньги и чебуреки, в уничижительном контексте.

"Пресса привела лишь небольшой момент видео, на котором я в шутливой манере общался с окружающими. Все вырвано из контекста", - заявил политик в эфире "Эха Москвы".

Окружавшие его люди, отметил Жириновский, не выражали никакого недовольства, когда он именовал их "крепостными", а слово "холоп", утверждает он, вообще давно потеряло негативную окраску.

"Оно означает бесправный человек, каких в стране у нас миллионы", - резюмировал глава ЛДПР.

Днем ранее Жириновский, гуляя в толпе на Красной площади, начал раздавать людям тысячерублевые купюры, сопровождая действо следующими выкриками: "Дети, инвалиды. Кто еще [хочет]? Сироты, крепостные, холопы...".