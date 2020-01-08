Зюганов оказался большим поклонником идей чучхе: в КНДР у него есть именная плита

Глава Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов часто бывает в Северной Корее, а в Пхеньяне на монументе идей чучхе у него даже имеется собственная именная плита. Информацию об этом удалось узнать "Ленте.ру".

"Снаружи и внутри монумента сочувствующие КНДР организации и отдельные деятели имеют возможность установить именную каменную плитку. Если говорить о России, то там есть плиты от сторонников идей чучхе, КПРФ и лично Геннадия Зюганова, а также от одного из представителей ЛДПР", - выяснили журналисты издания.

Получить какой-либо комментарий у руководителя компартии, равно как и у его пресс-службы, решившему прояснить вопрос изданию URA.Ru не получилось.

Добавим, идеи чучхе, которые якобы так интересуют Зюганова, являются официальной идеологией КНДР. Разработал их и начал претворять в жизнь еще Ким Ир Сен. В основе учения лежит сознание гражданина как хозяина самого себя и всего окружающего мира.