Покинув Сирию, Путин прибыл в Турцию для встречи с Эрдоганом

Окончив сирийский визит, российский глава Владимир Путин прилетел в Стамбул, где у него запланирована встреча со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, уведомляет пресс-служба Кремля.

В дискуссии президенты затронут как вопросы международной повестки, так и вновь обсудят эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. В частности, акцент будет сделан на обострении отношений Ирана и США - артобстрела американской базы в Ираке и крушение украинского "Боинга" в Тегеране.

Днем ранее Путин побывал в командном пункте группировки войск ВС РФ в Дамаске и заслушал доклад о ситуации в Сирии.