Руководство ИК, где Цеповяз поедал крабов и красную икру, предстанет перед судом

Главное управление Следственного комитета отчиталось о завершении расследования дела, возбужденного в отношении экс-начальника ИК-3 УФСИН по Амурской области Сергея Картавцева и его зама Владимира Васильева, обвиняемых в превышении должностных полномочий.

Следователям удалось установить, что в период с 2011 по 2015 год они организовали в колонии несанкционированную пасеку, птичники, автосервис, цех по производству сувениров и другие предприятия, заключив с родственниками арестантов договоры для их трудоустройства.

"Таким образом, обвиняемые создали части осужденных, в том числе члену банды, совершившей массовое убийство людей в станице Кущевской Краснодарского края, Вячеславу Цеповязу, незаконные условия для привлечения к труду. В результате этого они под предлогом участия в общественной жизни колонии были необоснованно переведены на облегченные условия отбывания наказания, и впоследствии к ряду из них применено условно-досрочное освобождение", - уведомляет СК.

Помимо описанного выше, начальство ИК ослабило постоянный надзор за поведением осужденных, допустив противоправное поведение со стороны последних, а именно - позволив им свободно пользоваться телефонами и другими благами.

Следует напомнить, что в конце октября 2018 года СМИ опубликовали снимки, на которых Цеповяз элитарно проводит свой арестантский досуг, поедая крабов и закусывая их иными роскошными яствами. Деньги на все "мероприятия" ему с поли отправляла супруга. Его ежегодный бюджет мог достигать 3 млн рублей. В свою очередь в ГУФСИН по Амурской области подтвердили подлинность фото, добавив лишь, что они были сделаны в 2015 году.

Впоследствии выяснилось, что руководство колонии "незаконно перевело осужденного за убийства на облегченные условия отбывания наказания", создав ему "необоснованно комфортные условия".

Вопрос о ненадлежащем поведении Цеповяза даже был поднят на конференции Владимира Путина 23 декабря 2018 года.

Жуткое массовое убийство в станице Кущевская Краснодарского края в 2010-м году, приведшее к аресту членов ОПГ, унесло жизни 12 человек, которых, по версии следствия, сожгли заживо. Среди сожженных были младенцы.