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17:20

Лимонов о поездке Зеленского в Оман: Чего тебе отдыхать, ты что, парень, устал?

фото ЗакС политика Лимонов о поездке Зеленского в Оман: Чего тебе отдыхать, ты что, парень, устал?

Основатель незарегистрированной партии "Другая Россия", писатель Эдуард Лимонов откликнулся язвительной заметкой на известие о том, как проводит свой досуг президент Украины Владимир Зеленский.

Последний, напомним, был замечен фотографами отдыхающим в Омане - в люксовом отеле, стоимость одного номера которого достигает 4000 евро за ночь. Позднее аппарат Зеленского заявил, что украинский глава отнюдь не праздно проводил там досуг, а дожидался некоей встречи с местными высокопоставленными чиновниками.

Лимонов, именующий Зеленского "миниатюрным боевым петухом", уведомил общественность, что политик его разочаровал. Свою позицию литератор поспешил аргументировать.

"Год уже прошёл, и, покукарекав немного, задиристый петушок превратился в похожего на других лидеров руководителя государства. Во-первых - ничто не достигнуто. В Донбассе победы нет и обещанного мира тоже нет. Всё тот же старый минский мир со старыми дырками, который не Зеленский устраивал", - начал Лимонов.

Единственным достижением президента Украины, по мнению писателя, является продление договора на поставку газа из России.

"Наглой приставучестью нищих добились продолжения договора о поставке российского газа в Европу через Украину. Унизительная для любого самостоятельного государства торговля шла аж до самого вечера 31 декабря", - напомнил Лимонов.

Подытоживая рассуждение, лидер другороссов подчеркнул, что считает всю затею с поездкой Зеленского в Оман сомнительной и недопустимой.

И чего тебе отдыхать, ты что, парень, устал? А что ты делал, чтобы устать? Мешки ворочал? Селёдку в бочках выгружал? А, бумаги читал! Ну да, это тяжкая работа, особенно если лежать на диване. Слуга народа, называется,

резюмировал рассуждение Лимонов.
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