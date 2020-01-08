Путин и Эрдоган дали старт "Турецкому потоку"

Владимир Путин совместно со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом запустили газопровод "Турецкий поток": официальная церемония старта прошла в конгресс-центре "Халич" в Стамбуле, передает ТАСС.

"Взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах, несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Работа идет своим ходом", - известил Путин собравшихся.

"Турецкий поток" состоит из двух ветвей трубопровода совокупной мощностью 15,75 млрд кубометров газа в год каждая. По первой газ будет идти в Турцию, по второй будут снабжаться страны Южной и Юго-Восточной Европы. Потенциальными партнерами РФ видит Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.