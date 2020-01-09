СМИ: Причиной крушения украинского "Боинга" в Иране считают неисправность, а не ракету

Спецслужбы западных стран считают предположительной причиной крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране техническую неисправность, а не попадание ракеты, пишет Reuters со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников агентства, есть данные о перегреве одного из двигателей самолета.

Самолет загорелся в воздухе, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчет организации гражданской авиации Ирана. В отчете указано, что, по словам очевидцев, огонь был виден на самолете еще до его столкновения землей. По их показаниям, пламя распространилось по фюзеляжу.

Траектория полета указывает на то, что экипаж самолета развернул его обратно, в сторону аэропорта, после появления неполадки, считают в организации. При этом пилоты не сообщали о внештатной ситуации на борту.

Самолет «Международных авиалиний Украины» разбился в Иране утром 8 января. На борту находились 176 человек, никто не выжил. В ночь перед катастрофой Иран провел ракетную атаку на военные базы США в Ираке. Местные СМИ предполагали, что к крушению могло привести попадание ракеты в самолет, но власти Ирана назвали причиной трагедии возгорание одного из двигателей.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям прервать полёты над Ираком и Ираном. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой лидеру Украины Владимиру Зеленскому.