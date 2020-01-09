18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:59

СМИ: Причиной крушения украинского "Боинга" в Иране считают неисправность, а не ракету

фото ЗакС политика СМИ: Причиной крушения украинского "Боинга" в Иране считают неисправность, а не ракету

Спецслужбы западных стран считают предположительной причиной крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране техническую неисправность, а не попадание ракеты, пишет Reuters со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников агентства, есть данные о перегреве одного из двигателей самолета.

Самолет загорелся в воздухе, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчет организации гражданской авиации Ирана. В отчете указано, что, по словам очевидцев, огонь был виден на самолете еще до его столкновения землей. По их показаниям, пламя распространилось по фюзеляжу.

Траектория полета указывает на то, что экипаж самолета развернул его обратно, в сторону аэропорта, после появления неполадки, считают в организации. При этом пилоты не сообщали о внештатной ситуации на борту.

Самолет «Международных авиалиний Украины» разбился в Иране утром 8 января. На борту находились 176 человек, никто не выжил. В ночь перед катастрофой Иран провел ракетную атаку на военные базы США в Ираке. Местные СМИ предполагали, что к крушению могло привести попадание ракеты в самолет, но власти Ирана назвали причиной трагедии возгорание одного из двигателей. 

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям прервать полёты над Ираком и Ираном. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой лидеру Украины Владимиру Зеленскому.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
10:58 Убивший сослуживцев в Забайкалье солдат-срочник обратился в письме к семьям погибших

10:28 Прокуратура напомнила Поклонской, что не нашла нарушений в фильме "Матильда"

9:59 СМИ: Причиной крушения украинского "Боинга" в Иране считают неисправность, а не ракету

9:31 Петербургские суды начали работу после праздников с эвакуации

8 января, 18:00 Путин и Эрдоган дали старт "Турецкому потоку"

8 января, 17:20 Лимонов о поездке Зеленского в Оман: Чего тебе отдыхать, ты что, парень, устал?

8 января, 17:00 Пьяная жительница Поморья "заминировала" поезд Петербург - Архангельск

8 января, 16:20 Руководство ИК, где Цеповяз поедал крабов и красную икру, предстанет перед судом

8 января, 15:16 Покинув Сирию, Путин прибыл в Турцию для встречи с Эрдоганом

8 января, 14:18 Зюганов оказался большим поклонником идей чучхе: в КНДР у него есть именная плита

8 января, 13:26 Путин направил Зеленскому телеграмму с соболезнованиями из-за крушения "Боинга"

8 января, 13:10 "Вырвано из контекста": Жириновский объяснил, почему именовал граждан "холопами"

8 января, 12:27 Росавиация просит авиакомпании прекратить полёты над Ираном и Ираком

8 января, 11:35 До осени Путин может упразднить в должности нескольких губернаторов

8 января, 10:40 В Иране разбился украинский "Боинг": все пассажиры погибли

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru