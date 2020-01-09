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10:28

Прокуратура напомнила Поклонской, что не нашла нарушений в фильме "Матильда"

фото ЗакС политика Прокуратура напомнила Поклонской, что не нашла нарушений в фильме "Матильда"

Прокуратура Петербурга не нашла нарушений законодательства в фильме Алексея Учителя «Матильда», передает 78.ru.

Проверку ведомство провело после заявлений депутата Госдумы Натальи Поклонской. По словам представителей прокуратуры, они сообщили ей о результатах проверки. В прокуратуре подчеркнули, что намерены реагировать на обращения депутатов строго в рамках закона, несмотря на их характер.

Поклонская перед этим в разговоре с РИА «Новости» заявила, что в скандале вокруг фильма акценты сместили на ее отношение к фигуре Николая II, что «даже не заметили, как из-под носа искусно увели бюджетные деньги». Она утверждает, что речь идет о десятках миллионов рублей.

Скандал вокруг фильма «Матильда» разгорелся в 2016 году. Поклонская активно добивалась запрета картины, считая, что изображение отношений последнего русского царя, который был посмертно канонизирован, и балерины оскорбляет чувства верующих. Тем не менее, в ходе проверок нарушений законодательства не было выявлено, фильм в 2017 году вышел в прокат.

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