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10:58

Убивший сослуживцев в Забайкалье солдат-срочник обратился в письме к семьям погибших

фото ЗакС политика Убивший сослуживцев в Забайкалье солдат-срочник обратился в письме к семьям погибших

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов написал открытое письмо родственникам погибших сослуживцев, убитых им в военной части в Забайкалье при стрельбе. Письмо опубликовано в группе поддержки Шамсутдинова во «ВКонтакте», подлинность в разговоре с 72.ru подтвердил его отец. 

Шамсутдинов написал, что он сожалеет о случившемся, искренне соболезнует семьям погибших и просит простить его, если они смогут. По его словам, он «не смог сдержаться» и «пошел на крайний шаг», но у него «не было другого выхода». «Терпеть и дальше над собой издевательства я не мог», - написал Шамсутдинов.

Он рассказал, что хотел служить в армии и собирался связать с ней свою жизнь. «Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям и что сломал свою жизнь», - написал он.

25 октября Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье открыл огонь по офицерам и сослуживцам. Восемь человек погибли, двое получили ранения. После задержания Шамсутдинов рассказал, что над ним издевались, в части были неуставные отношения и угрозы изнасилования. Позже было возбуждено дело по ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности), по которому Шамсутдинов признан потерпевшим.

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