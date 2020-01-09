Сообщения о бомбах в судах Петербурга снова оказались ложными

Петербургские суды возвращаются к работе после утренних поисков якобы заложенных бомб, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Проверки завершились в Сестрорецком, Ленинском, Василеостровском, Петродворцовом, Колпинском, Дзержинском районных судах. Пока не работают Куйбышевский, Петродворцовый, Октябрьский суды.

Злоумышленники рассылают судам письма с угрозами взрыва с 28 ноября практически каждый рабочий день. Во всех случаях тревога была ложной. Кроме судов, угрозы получают школы, торговые центры, медучреждения, метрополитен, аэропорты.

Авторы угроз регулярно упоминали в письме бизнесмена Константина Малофеева, требуя от него перечислить им перечислить им 120 биткоинов, украденные с криптобиржи WEX. В конце декабря выяснилось, что отправителем писем может быть житель Украины, у которого на этой бирже «зависла» примерно такая сумма биткоинов.