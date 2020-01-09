В 2020 году зэки смогут заняться трудоустройством до освобождения

Россияние, отбывающие наказание в различных местах лишения свободы, согласно планам ФСИН, в течение наступившего года смогут начать искать себе работу на воле до выхода из заключения, передает ТАСС.

"В каждом исправительном учреждении сотрудники группы социальной защиты смогут размещать резюме осужденных через свой личный кабинет на портале "Работа в России" и отправлять заявки на рассмотрение их кандидатур", - рассказали в ведомстве.

В настоящий момент специалисты проводят тестирование электронного сервиса "Работа в России". Ожидается, что его смогут использовать работодатели из всех субъектов Федерации.