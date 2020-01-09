Объединенная судостроительная корпорация переедет в Петербург летом

Объединенная петербургская судостроительная корпорация (ОСК) обозначила сроки своего долгожданного переезда в Петербург. Это случится в наступившем году.

"В июле... Бюджет примерно 1,4 млрд рублей. Источник один - дивиденды и займы, у нас нет других источников", - цитирует ТАСС президента компании, Алексея Рахманова.

По его мнению, адекватную замену столичным специалистам вряд ли возможно будет на новом месте, поэтому ориентироваться организация и в дальнейшем намерена на московский рынок труда.

Главный офис откроется на улице Антоненко. Ожидается, что переехать из Москвы могут до 350 сотрудников.

Ранее в ОСК жаловались на нехватку денег, необходимых для переезда.

Отметим, что совет директоров ОСК после своего ухода из Смольного возглавил бывший петербургский губернатор Георгий Полтавченко.

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