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12:17

Защитники Шиеса через суд добились сноса зданий, возведенных "мусорным" подрядчиком

фото ЗакС политика Защитники Шиеса через суд добились сноса зданий, возведенных "мусорным" подрядчиком

Активисты, защищающие железнодорожную станцию Шиес от возможного появления около нее огромной свалки, сообщили о победе в суде. Подрядчика работ по строительству мусорного полигона, ООО "Технопарк", обязали снести постройки, признанные капитальными и в связи с этим установленными самовольно. Об этом сообщает паблик "Поморье - не помойка". Таким образом суд удовлетворил иск администрации МО "Урдомское". Капитальными признали большинство сооружений, появившихся на огороженной территории.

Процесс тянулся с февраля прошлого года.

Отметим, что на сегодняшний день работы приостановлены. В декабре стало известно о новом перечне мест для вывоза московского мусора, и Шиеса в нем не оказалось. Однако, активисты не намерены покидать свой лагерь, стоящий у станции больше года, пока рабочие и охранники не покинут местность, а все их "хозяйство" не будет полностью убрано с местности.

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