Защитники Шиеса через суд добились сноса зданий, возведенных "мусорным" подрядчиком

Активисты, защищающие железнодорожную станцию Шиес от возможного появления около нее огромной свалки, сообщили о победе в суде. Подрядчика работ по строительству мусорного полигона, ООО "Технопарк", обязали снести постройки, признанные капитальными и в связи с этим установленными самовольно. Об этом сообщает паблик "Поморье - не помойка". Таким образом суд удовлетворил иск администрации МО "Урдомское". Капитальными признали большинство сооружений, появившихся на огороженной территории.

Процесс тянулся с февраля прошлого года.

Отметим, что на сегодняшний день работы приостановлены. В декабре стало известно о новом перечне мест для вывоза московского мусора, и Шиеса в нем не оказалось. Однако, активисты не намерены покидать свой лагерь, стоящий у станции больше года, пока рабочие и охранники не покинут местность, а все их "хозяйство" не будет полностью убрано с местности.