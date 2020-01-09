Украина рассматривает теракт и попадание ракеты среди версий крушения самолета в Иране

Совет нацбезопасности и обороны Украины рассматривает несколько версий крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране, передает РИА «Новости». Среди основных версий – попадание в самолет зенитной ракеты, взрыв двигателя по техническим причинам и теракт.

9 января в Тегеран прибыла группа украинских экспертов, сообщается на сайте СНБО. Специалисты приступили к изучению обстоятельств авиакатастрофы.

Ранее организация гражданской авиации Ирана заявила, что самолет загорелся в воздухе и пытался вернуться в аэропорт. По данным СМИ, западная разведка считает причиной крушения техническую неисправность, поскольку есть данные о перегреве одного из двигателей.

Самолет «Международных авиалиний Украины» разбился в Иране утром 8 января. На борту находились 176 человек. В ночь перед катастрофой Иран провел ракетную атаку на военные базы США в Ираке.