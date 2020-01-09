В ходе теплой зимы в Петербурге зацвело два вида цветов

Непривычно теплая зима 2019-2020 годов привела к тому, что в Петербурге зацвели примула и весенник. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агронома Ботанического института Александру Волчанскую.

"Действительно, у нас зацветают первоцветы, поскольку период биологического покоя у них кратковременный, а период вынужденного покоя в условиях низкой температуры не наступил, потому что погода фактически осенняя", - рассказала специалист.

Для нее нынешняя погода не является из ряда вон выходящим явлением, поскольку, напомнила агроном, ни одну зиму в целом начиная с 2001 года в городе нельзя назвать хоть сколько-нибудь холодной.

Отметим, что несмотря на то, что близок уже экватор календарной зимы, за все время с ее начала минусовая температура фиксировалась в Петербурге считанные дни, и столь же редко наблюдался снег, который 9 января на улицах отсутствует.