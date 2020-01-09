Кабмин внес законопроект о крупных штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в КоАП, предусматривающих штрафы за распространение в интернете запрещенной информации о наркотиках, передает «Интерфакс».

Под действие поправок могут попасть владельцы сайтов, пропагандирующих наркотики, и операторы связи, которые не ограничили или разблокировали доступ к запрещенной информации о наркотиках. Предлагается ужесточить ответственность для иностранцев и лиц без гражданства.

Незаконная пропаганда наркотиков в интернете может грозить штрафами от 5 до 30 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч или приостановление работы до 90 суток – для должностных лиц и предпринимателей, работающих без образования юрлица. Юрлицам будут грозить штрафы до 1,5 млн рублей или приостановление работы до 90 суток.

В конце октября 2019 года президент Владимир Путин поручил правительству подготовить законопроект об ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. После этого депутаты Госдумы от «Справедливой России» внесли свой законопроект, предложив дополнить новой статьей Уголовный кодекс.