Россияне стали реже менять смартфоны

Россияне заметно снизили свою покупательскую активность на рынке мобильных телефонов по сравнению с прошлогодней статистикой, пишут "Известия" со ссылкой на исследование МТС. В нем говорится, что если раньше граждане меняли свои гаджеты в среднем раз в два года, то сейчас этот интервал увеличился в полтора раза. С полученными показателями согласились и в стане конкурента мобильного оператора.

В качестве причин называют две: технический прогресс, продлевающий жизнь новейшим смартфонам, а также падение покупательской способности россиян.

По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, изменившееся поведение потребителей болезненно ударило по прибылям компаний, продающим технику. По его прогнозу, в отсутствие официальной статистики, за 2019 год рост продаж смартфонов в стране не должен превысить 1%, тогда как годом ранее этот показатель был втрое выше.