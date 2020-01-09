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13:42

КИО смягчил условия для размещения летних кафе

фото ЗакС политика КИО смягчил условия для размещения летних кафе

В комитете имущественных отношений сообщили о том, что утвердили более свободные для бизнесменов правила размещения летних заведений общепита.

Предельные высота и площадь летних кафе (18 кв.м и 4 м соответственно), прописанные в предыдущей редакции соответствующего постановления правительства, теперь утрачивают силу. Ограничены рестораторы будут только эстетическим регламентом города или специальным проектом благоустройства, согласованным со Смольным.

"Либерализация", как ее называют сами чиновники, впрочем, не коснется летних кафе, функционирующих в зонах охраны объектов культурного наследия. Правила для них остаются прежними: площадь не должна превышать 40 кв.м, а высота террасы или веранды - 3,5 м.

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