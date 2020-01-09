Историка Соколова перевели из института Сербского в СИЗО

Историк Олег Соколов переведен из Центра психиатрии имени Сербского в Москве в СИЗО после прохождения психолого-психиатрической экспертизы, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

По словам почуева, экспертиза «вошла в заключительную стадию». Он добавил, что могут быть назначены дополнительные исследования.

Соколов арестован по делу об убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, с которой он жил вместе. Его задержали 9 ноября, достав в состоянии алкогольного опьянения из Мойки с пакетом и рюкзаком, в которых оказались части тела. После этого в его квартире нашли расчлененный труп женщины. Он признался в содеянном.